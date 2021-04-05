«Скопинский маньяк» получил штраф за нарушение административного надзора

Виктор Мохов, также известный как «скопинский маньяк», получил штраф в размере 1200 руб. за нарушение административного надзора, сообщает ТАСС со ссылкой на мирового судью участка №31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области Елену Петрушкову.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области от 1 апреля 2021 года Мохов В. В. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ, в связи с нарушением Моховым административного ограничения, установленного ему решением Пугачевского районного суда Саратовской области от 25 сентября 2020 года, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 200 рублей», — сказано в сообщении суда.

В 2004 году Скопинский районный суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима за насилие и издевательства над двумя девушками в бункере, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

После освобождения Мохов дал интервью Ксении Собчак, в котором, в числе прочего, заявил о своих чувствах к Мартыновой и выразил желание «помочь» зачать детей Елене Самохиной.

Ранее жертва Мохова рассказала, для чего попросила госзащиту.