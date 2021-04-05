Собянин: благоустройство магистрали Таганка – Липецкая – один из главных проектов этого года

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте рассказал о ходе благоустройства вылетной магистрали, связывающей Таганскую улицу и одноименный район с югом Москвы.

«От Таганки до МКАДа заработали выделенные полосы для общественного транспорта – одни из первых в Москве. Построен тоннель под Каширским шоссе, связавший проспект Андропова и Пролетарский проспект. В Нагатинской пойме были открыты станция метро «Технопарк», оттянувшая на себя часть транспортной нагрузки, и пешеходный переход с траволатором через проспект Андропова», — написал Собянин.

По словам Собянина, реконструкция развязки Липецкой улицы с МКАД и благоустройство территории рядом будет проведено в 2021 году. Среди планов мэрии — высадка более 520 деревьев и 8100 кустарников, а также установка новых остановочных пунктов и перенос линий электропередачи под землю.

Ранее Собянин заявил, что МЦК работает на пределах своих возможностей.