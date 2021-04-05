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Общество. Новости

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В Волгограде завели дело против мужчины, прикурившего от Вечного огня

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Уголовное дело было заведено против мужчины, прикурившего сигарету от Вечного огня на Аллее героев в Волгограде. Об этом говорится на портале «МВД Медиа».

Согласно данным ведомства, 4 апреля мужчина в состоянии алкогольного опьянения прикурил сигарету на братской могиле на Аллее Героев в Центральном районе города.

В скором времени подозреваемого задержал наряд патрульно-постовой службы. Как рассказал мужчина, у него с собой не оказалось зажигалки и он, не думая о последствиях, решил прикурить от мемориала. Нарушителем оказался 29-летний житель рабочего поселка Иловля.

В отношении фигуранта стражи порядка избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Аналогичный случай был в октябре. Тогда мужчина прикурил от Вечного огня в Ростове-на-Дону.

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