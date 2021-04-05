«Россия 24» показала 11-ю серию фильма митрополита Тихона о февральской революции

В эфире телеканала «Россия 24» в понедельник продолжился показ фильма из цикла «Гибель империи. Российский урок» главы Патриаршего совета по культуре митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова), который рассказывает о революции февраля 1917 года и событиях ей предшествовавших, а также пытается понять, какое значение те перипетии имели для дальнейшей судьбы российского государства.

11-я серия называется так: «Коммерсант» от 7.02.1917. «Мандаринов на рынке нет. Отсутствуют ананасы».

Части фильма по мере их выхода в эфир выкладываются на портале «Смотрим».

Когда началась забастовка на Путиловском заводе, правительство не предприняло никаких действий, хотя на Западе к забастовкам в военное время относились жестко, говорит автор фильма в начале новой серии.

К моменту выезда Николая Второго в Могилев в Петрограде постепенно вызревала проблема — нехватка хлеба, но карточек не было, а пресса сожалела об отсутствии мандаринов. Были и запасы продовольствия, но имели место заносы на железной дороге. «У нас нет прямых доказательств саботажа», — отмечает митрополит Тихон.

И вот — в конце февраля — проходит демонстрация с лозунгами «Хлеба!» Судя по донесениям французской разведки, солдатам раздавали рубли русские агенты на английской службе, рассказывает автор фильма.

Странно и то, что Путиловский завод уволил сразу десятки тысяч рабочих. Таким образом, все они остались без денег и без освобождения от фронта, подчеркивает митрополит Тихон.

До последнего император не понимал, что везде царит предательство, резюмировал он.

«Россия 24» будет транслировать в своем эфире фильм «Гибель империи. Российский урок» по 14 апреля.