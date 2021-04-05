СМИ: по делу о обнаженной фотосессии в Дубае задержан российский предприниматель

Алексея Концова, являющегося основателем международной компании Involta, обвинили в нарушении общественных норм морали в Дубае по делу об откровенной фотосессии, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее дубайские полицейские задержали около 40 человек после съемки обнаженный моделей на балконе высотки. Откровенная фотосессия с участием моделей была организована днем на балконе популярного отеля.

Концова могут привлечь и по более тяжким статьям, отмечает СМИ. Родственники российского бизнесмена уже обратились за помощью к дипломатам. Самим моделям, которые приехали из России, Молдавии, Белоруссии и с Украины, грозит либо крупный штраф, либо до шести месяцев тюрьмы.

В январе россиянина на украденной в Турции парусной лодке арестовали в Греции. Судно село на мель близ острова Тинос. Администрация порта арестовала капитана парусного судна.