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Общество. Новости

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Владимир Барданов и пожар в его доме, 30 марта 2021 года Владимир Барданов и пожар в его доме, 30 марта 2021 года

Родные «мытищинского стрелка» отказались от животных из его «домашнего зоопарка»

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Родственники так называемого «мытищинского стрелка» Владимира Барданова, который учинил стрельбу в подмосковном поселке Новые Вешки, отказались от содержания двух медведей, двух крокодилов, двух енотов и барсука. Об этом пишет сайт mk.ru.

Издание сообщает, что зоозащитники и представители природоохранного ведомства несколько раз посещали дом Барданова. Отмечается, что в первый раз его семья заявила, что хочет и дальше заботиться об экзотических питомцах, однако затем Бардановы приняли решение отказаться от своего зверинца.

Как рассказала РИА «Новости» глава Росприроднадзора Светлана Радионова, специалисты ведомства решили изъять диких животных, которые содержались в «домашнем зоопарке» погибшего стрелка. По ее словам, звери содержались в стеклянном барьере без специально оборудованного места.

«По результатам нашего выезда мы увидели необходимость изъятия», — сказала Радионова.

Она добавила, что двух медведей уже пристроили в крестьянско-фермерское хозяйство в Калужской области, а судьба остальных будет решаться в дальнейшем.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео с экзотическими животными из коттеджа «мытищинского стрелка».

30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Барданов бросил две гранаты в сотрудников полиции, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия.

В ходе перестрелки и начавшегося пожара Барданов погиб.

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