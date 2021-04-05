ФСБ пресекла деятельность группы, незаконно легализовавшей 5,5 тыс. мигрантов на Урале

В Свердловской области пресечена преступная деятельность группы российских и иностранных граждан, которые занимались легализацией 5,5 тыс. иностранных граждан на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Агентство уточняет, что на организаторов возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору». В процессе обысков у участников схемы было изъято около 15 млн рублей, $5,5 тыс., а также печати, штампы, в том числе органов МВД, бланки документов, полученные преступным путем, и списки легализованных иностранных граждан.

«Среди них в основном выходцы из стран СНГ. После легализации они не только оседали в Екатеринбурге, но и уезжали в другие регионы России для поиска заработка», — рассказал собеседник агентства.

Источник также уточнил, что некоторые фигуранты дела признались в содеянном и назвали своих подельников. Легализация мигрантов проходила с помощью фиктивной постановки на миграционный учет по местам временного пребывания в Екатеринбурге. Как сообщает агентство, за одного зарегистрированного иностранного гражданина организаторы получали от 1 до 1,5 тыс. рублей. Кроме того, за отдельную плату мигрант мог получить патент, разрешение на временное проживание и вид на жительство в России.

Собеседник агентства добавил, у ряда иностранцев подтверждены коронавирус, туберкулез и другие заболевания, влияющие на эпидемиологическую обстановку в стране.