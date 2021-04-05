Путин подписал закон о просветительской деятельности

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым в федеральном законе «Об образовании в РФ» закрепляется понятие «просветительская деятельность». Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщается, под данным понятием, который вводится законом, предлагается понимать осуществляемую вне образовательных программ деятельность, которая направлена на распространение знаний и навыков «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

Согласно закону, российское правительство будет определять порядок и условия ведения просветительской деятельности и форм контроля за ней. Документом запрещается использование такой деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе при помощи сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

Как уточняется, органы государственной власти и прочие госорганы, а также органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации осуществляют просветительскую деятельность.

В тексте закона указывается, что Минобрнауки и Минпросвещения наделяются полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для подписания ими соглашений о международном сотрудничестве. При этом данная мера не распространяется на заключение договоров об обучении иностранных граждан. Для федеральных государственных образовательных организаций такие заключения будут выдаваться органами, в ведении которых они находятся.

Ранее в Госдуме приняли закон о просветительской деятельности.