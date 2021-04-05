В Тюмени произвел посадку самолет с отказавшим двигателем

Самолет Airbus А-320, летевший рейсом Шарджа (ОАЭ) — Тюмень, совершил посадку в штатном режиме в Тюмени из-за отказа двигателя, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

«Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту отказа левого двигателя у воздушного судна Airbus А-320 проводится процессуальная проверка», — сказано в сообщении.

Как уточняют в управлении, Airbus А-320 совершил посадку в аэропорту Рощино 5 апреля 2021 года в 17.01 (15.01 мск).

Также сказано, что два члена экипажа, находившиеся на борту самолета, не пострадали. Посадка была произведена в штатном режиме.

РИА «Новости» со ссылкой на Уральское управление СК на транспорте добавляет, что пассажиры в салоне отсутствовали, поскольку он летел с техобслуживания.

Сейчас проходит осмотр места происшествия, опрашиваются сотрудники аэропорта, члены экипажа, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в управлении.