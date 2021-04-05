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Общество. Новости

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Языковой омбудсмен назвал неконституционными слова об «украинском русском» языке

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Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь назвал противоречащими конституции слова пресс-секретаря президента Юлии Мендель о существовании «украинского русского языка». Об этом сообщается на сайте телеканала «Прямой».

Креминь напомнил, что три недели назад президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что государственным языком в стране является украинский, для него должны создаваться лучшие условия. В то же время слова пресс-секретаря противоречат высказыванию главы государства, что вводит в заблуждение.

«Поэтому я, как уполномоченный по защите государственного языка, совершенно не реагирую на такие заявления на некоторых телеканалах, которые к счастью, не пользуются популярностью среди сознательных украинцев», — приводятся слова омбудсмена.

По его словам, кодифицировать русский язык на Украине невозможно.

Ранее Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, ранее заявила, что русский язык в его украинской форме не является исключительной собственностью России.

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