Сербия заключила договор о передаче технологий производства «Спутника V»

Сербский институт вирусологии «Торлак» договорился с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компанией «Генериум» о трансфере технологий производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра, отвечающего в правительстве Сербии за инновации и технологии, главу межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненада Поповича.

Он рассказал, что в понедельник, 5 апреля, институт «Торлак» заключил соглашение о трансфере технологий с РФПИ и российской фармацевтической компанией «Генериум».

Согласно документу, российская сторона передает сербской стороне данные о процедурах и технологиях, которые необходимы для производства данного препарата в Сербии, сообщил Попович.

По его словам, речь идет о чувствительных и секретных данных, которыми могут обмениваться лишь партнеры, «имеющие огромное взаимное доверие».

Министр также сообщил, что в нынешнем месяце институт выпустит три пробные серии «Спутника V». Образцы отправят в Россию для проверки.

Ранее Попович заявил, что производство вакцины «Спутник V» на территории Сербии начнется до 20 мая.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.