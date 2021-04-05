В Госдуме назвали вакцинацию лучшим способом борьбы с эпидемиями

Для существенного снижения опасности распространения коронавируса Covid-19 в России должны приобрести антитела 60–70% населения, рассказал «Газете.Ru» член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.

«Многим прививка не нравится, потому что это медицинская манипуляция и воздействие на организм. Но пока ничего лучше не придумано для борьбы с эпидемиями», — пояснил депутат.

Он также указал на неправоту периодически раздающихся голосов, критикующих массовую вакцинацию населения.

«Если так называемые ковид-диссиденты хотят дождаться своего инфицирования – пожалуйста. Однако ставить под угрозу здоровье других людей недопустимо. Что они скажут о якобы «ненужности прививки», если кто-то, кого они заразят, вскоре умрет?» — задался вопросом парламентарий.

Не верящим в опасность Covid-19 и эффективность прививок Петров посоветовал обратить внимание на Францию и ряд других европейских стран, находящихся в жестком локдауне из-за пандемии.