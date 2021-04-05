Суд распустил коллегию присяжных по делу о поставках кокаина из Аргентины в РФ

Коллегия присяжных по уголовному делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны была распущена из-за отсутствия подтверждения полномочий одного из адвокатов основного фигуранта дела Андрея Ковальчука. Соответствующее решение принял Дорогомиловский суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката другого фигуранта Александр Костанянца.

Как рассказал юрист, из-за того, что один из защитников Ковальчука технически не представил в Дорогомиловский суд столицы документы, которые подтверждают его полномочия, гособвинитель заявил ходатайства об отстранении защитника от дальнейшего участия в процессе, признав состоявшиеся заседания недействительными, «распустив действующую коллегию присяжных заседателей».

Собеседник агентства отметил, что суд удовлетворил это ходатайство. По его словам, новый отбор присяжных пройдет 29 апреля.

Как заявил источник из судебных кругов, речь идет об адвокате Абубакаре Вадаеве, который при переходе из одного российского региона в другой «не предоставил данные о снятии с учета и постановки на новый».

Ранее сообщалось, что в крематории в Аргентине сожгли почти 400 кг кокаина из посольства России.

В феврале 2018 года Аргентина и РФ провели совместную спецоперацию против наркоторговцев. Более 400 кг кокаина оказалось спрятано прямо в российском посольстве в Буэнос-Айресе.