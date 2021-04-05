В МВД рассказали об условиях выдачи россиянам электронных паспортов

В Министерстве внутренних дел России рассказали, как будет проходить выдача россиянам электронных паспортов в виде пластиковой карточки, содержащей электронный носитель информации (ПЭН). Об этом сообщает RT.

«В соответствии с поручениями правительства Российской Федерации планируемый срок начала выдачи ПЭН на территории Москвы — 1 декабря 2021 года, на территории субъектов Российской Федерации — по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года», — уточняют в МВД.

В ведомстве добавили, что число выдаваемых паспортов нового образца будет зависеть от числа граждан, желающих их получить. Первое время их количество может составить не менее 100 тыс.

МВД подчеркивает, что выдача ПЭН будет проходить добровольно гражданам в возрасте от 14 лет. Электронные паспорта будут приравнены по статусу к бумажным, а также будут иметь повышенные, в том числе криптографические средства защиты.

Как сообщил телеканал, отличие процесса выдачи карточки от бумажного паспорта будет заключаться в необходимости цифрового фотографирования гражданина и в сканировании отпечатков двух пальцев рук. В остальном процедуры не изменятся.

Кроме биометрии и персональных данных на ПЭН, по желанию владельца, будет зафиксирована электронная подпись, уточнили в МВД. Заменять карточку заграничного ПЭНа не придется. Также предполагается, что в те государства, куда можно въезжать по внутреннему паспорту, будет разрешено въезжать и по ПЭН.