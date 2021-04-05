Пострадавшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом предложила ему «мировую»

Женщина, которая пострадала в ДТП с блогером Эдвардом Билом, предложила ему примириться в досудебном порядке. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Издание сообщает, что москвичка Екатерина Маничкина опубликовала видеообращение к Билу. Как уточняется, ее автомобиль, столкнувшись с Audi блогера, разбился «всмятку».

В своем обращение женщина призвала Била приобрести участникам ДТП по автомобилю взамен разбитых. Пострадавшая пообещала отозвать судебные претензии в случае, если блогер выполнит данное условие.

«Я знаю, Эдвард, что вы в присутствии сотрудников ГИБДД обещали купить каждому участнику этого страшного ДТП по тачке. Если это действительно были слова не мальчика, а мужа, если вы действительно раскаиваетесь и хотите урегулировать вопрос в досудебном порядке с моей доверительницей, то обращайтесь», — заявила в своем обращении Маничкина.

Ранее адвокат Эдварда Била заявил, что блогер рассчитывает оказать помощь пострадавшей в аварии в центре Москвы.

Пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, на внешней стороне кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия обнаружен блогер Эдвард Бил. По сообщениям СМИ, в момент аварии он находился за рулем.

Сам блогер заявлял, что не был за рулем транспортного средства, а прибыл на место ДТП, чтобы разобраться в произошедшем. По его словам, машиной управлял его друг, при этом молодой человек не знает, где его знакомый находится в настоящее время. В отношении Била было возбуждено уголовное дело. При этом анализы не выявили следов алкоголя в его крови.