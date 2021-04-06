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Общество. Новости

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Контейнеры c российской вакциной Sputnik V Контейнеры c российской вакциной Sputnik V

Нагорный Карабах хочет закупить «Спутник V»

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Минздрав Нагорного Карабаха изучает возможность поставок вакцины «Спутник V» в непризнанную республику. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на глава МИД НКР Давид Бабаян.

«Этот вопрос (приобретения вакцины) стоит на повестке, один из главных. Работы в этом направлении с российской стороной идут. Вакцина — одна из самых эффективных, если не самая эффективная. Думаю, в ближайшее время у нас будет более конкретное предложение», — сказал он.

Он также отметил, что вакцину в республику из РФ могли бы поставить по линии миротворческой миссии.

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