В Москве во вторник ожидается до +12°С

В Москве во вторник, 6 апреля, ожидается до +12°С и небольшие осадки, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +10 до +12°C. Установится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет южным, его скорость составит 5-10 с порывами до 15 м/с.

Ночью температура опустится до 2...+4°C. Небольшой дождь, по области мокрый снег. Ветер будет южным, его скорость составит 6-11 м/с.

Атмосферное давление днем составит 738 мм рт. ст., ночью – 740 мм рт. ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.