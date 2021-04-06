Генпрокурор поручил проверить готовность российских регионов к паводкам

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил организовать в регионах страны проверку исполнения законодательства, которое направлено на предотвращение паводков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«По поручению генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова организовано надзорное сопровождение проводимых органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и уполномоченными организациями подготовительных мероприятий к прохождению весеннего паводка», — уточнили в ведомстве.

Для предотвращения паводков и проверки технической готовности регионов к ЧС уже привели в соответствие с федеральным законодательством ряд нормативных правовых актов, связанных с деятельностью комиссий по чрезвычайным ситуациям. Планируется, что больше всего внимания уделят прогнозированию наводнений, работе систем оповещения, а также использованию бюджетных средств на предотвращение ЧС.

Ко всему прочему, генеральная прокуратура оценит работу федеральных и региональных органов контроля, отвечающих за проверку в области защиты жителей регионов от ЧС,

В марте МЧС Подмосковья предупредило о продолжительных и мощных паводках.