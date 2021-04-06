В Москве в 2020 году зарегистрирован исторический минимум смертности младенцев

В Москве зарегистрирован исторический минимум смертности младенцев в 2020 году. Об этом сообщил главный внештатный специалист неонатолог, главврач Морозовской детской больницы Валерий Горев, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на положительный результат повлияли стремительное развитие неонатологии и улучшение материально-технической базы неонатальных отделений.

Так, в Москве в прошлом году приходилось 3,5 случая младенческой смертности на 1 тысячу живорожденных, это на 22% меньше по сравнению с 2019 годом.

По словам Горева, за последние несколько лет благодаря успехам неонатологов в столице чаще стали выживать дети, родившиеся раньше срока. Он уточнил, что ежегодно в городе рождается чуть более 7 тысяч таких детей, их выживаемость достигает 98%.

«Особенно радует повышение выживаемости в группе с экстремально низкой массой тела - дети до 1 тысячи граммов - на 17% за последние три года», — рассказал специалист.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года в России умерли 5,9 тысячи детей младше года, в ноябре 2019 года — 6,8 тысячи младенцев. Таким образом, смертность снизилась на 13,2%.