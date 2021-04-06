Танкер подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

Нидерландское судно Eemslift Hendrika, на борту которого было 12 человек, подало сигнал бедствия. Морское судно накренилось и потеряло ход около берегов Норвегии, сообщает NRK.

Экипаж был эвакуирован, при этом есть риск опрокидывания судна. На нем находятся дизельное топливо и нефть.



Согласно данным телекомпании, сигнал бедствия нидерландское судно подало еще в понедельник, 5 апреля. Управление портовой службы и мореплавания Норвегии приняло решение снять восемь из 12 членов экипажа. Четверо моряков во главе с капитаном продолжали бороться за спасение танкера. В скором времени спасатели сняли оставшуюся команду.



«Главное на этот момент — не допустить опрокидывания судна, которое дало крен, и утечки тяжелой нефти и дизельного топлива», — говорится в заявлении представителя управления Ханса-Петтера Мортенсхольма.

Известно, что на борту танкера около 350 тонн тяжелой нефти и 50 тонн дизельного топлива.