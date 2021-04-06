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Общество. Новости

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Жертве «скопинского маньяка» предоставили государственную защиту

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Жертва «скопинского маньяка» Екатерина Мартынова получила государственную защиту. Опасаться за свою жизнь девушка начала после заявления Виктора Мохова, сообщает ТАСС.

По словам 35-летней девушки, она начала волноваться сразу после того, как ее мучитель вышел из тюрьмы. Мохов сидел в тюрьме 17 лет, выйдя на свободу, он заявил, что возьмется за первую жертву — Елену Самохину.

При этом к Екатерине Мохов начал добавляться в друзья в социальной сети «ВКонтакте».

«Да, я подписала все документы. Госзащита мне и моей семье. Конкретные меры просили не разглашать, но теперь я в безопасности», — уточнила девушка.

Известно, что до этого Мартынова обращалась в СК РФ с целью заведения уголовного дела в отношении Мохова и ограничения его публичных высказываний и активности в соцсетях.

Помимо того, бывшая жертва насильника попросила предоставить ей меры госзащиты. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил организовать проверку высказываний Мохова в СМИ.

В 2000 году в городе Скопин Виктор Мохов похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили.

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