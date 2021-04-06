Верховный суд России предложил отменить частное обвинение в судах

Верховный суд России предложил отказаться от частного обвинения в судах, сообщает газета «Известия».

Законопроект был одобрен для внесения в Госдуму Пленумом Верховного суда РФ.

Издание уточняет, что отказ от процедуры частного обвинения в судах усилит защиту по делам о домашнем насилии.

Действующая процедура частного обвинения предусматривает подачу заявления от потерпевшего мировому судье. Кроме того, потерпевший должен сам собрать доказательства и самостоятельно, либо через представителя поддерживать обвинение в суде.

В Верховном суде отметили, что сбор доказательств самим потерпевшим, необходимость поддерживать обвинение в суде, а также отсутствие стадии предварительного расследования «не отвечает потребностям эффективной уголовно-правовой защиты прав и свобод человека и гражданина, его здоровья, чести, достоинства и репутации».

В результате, пленумом было решено перевести эти преступления в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, согласно которому потерпевшему не нужно будет искать доказательства самостоятельно, а также полицией будет проводиться дознание, и дело не будет прекращено автоматически в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.