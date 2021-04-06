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Общество. Новости

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы, 22 марта 2021 года Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы, 22 марта 2021 года

При обыске у Белозерцева нашли незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы

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Сотрудники Следственного комитета обнаружили во время обысков у бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему. Об этом заявил следователь в Мосгорсуде, передает ТАСС.

Отмечается, что также у экс-чиновника нашли предметы, непосредственно относящиеся к получению им взятки.

По словам адвоката Белозерцева Алексея Шуварина, у бывшего губернатора имеется довольно большой арсенал охотничьих ружей, на которые у него есть лицензия.

При этом правозащитник отметил, что не осведомлен о том, какое именно оружие было изъято у его клиента. Защиту еще не ознакомили с соответствующим проколом обыска.

6 апреля бывший глава Пензенской области Иван Белозерцев признался в получении 20 млн руб. от предпринимателя Бориса Шпигеля.

Ранее стало известно об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взятке. По подозрению во взяточничестве были задержаны еще пятеро фигурантов дела. По версии следствия, в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей в размере более 31 млн руб.

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