При обыске у Белозерцева нашли незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы

Сотрудники Следственного комитета обнаружили во время обысков у бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему. Об этом заявил следователь в Мосгорсуде, передает ТАСС.

Отмечается, что также у экс-чиновника нашли предметы, непосредственно относящиеся к получению им взятки.

По словам адвоката Белозерцева Алексея Шуварина, у бывшего губернатора имеется довольно большой арсенал охотничьих ружей, на которые у него есть лицензия.

При этом правозащитник отметил, что не осведомлен о том, какое именно оружие было изъято у его клиента. Защиту еще не ознакомили с соответствующим проколом обыска.

6 апреля бывший глава Пензенской области Иван Белозерцев признался в получении 20 млн руб. от предпринимателя Бориса Шпигеля.

Ранее стало известно об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взятке. По подозрению во взяточничестве были задержаны еще пятеро фигурантов дела. По версии следствия, в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей в размере более 31 млн руб.