Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Около 400 тысяч человек на Сахалине остались без света

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Около 400 тысяч человек остались без электричества на Сахалине из-за инцидента на подстанции. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ.

Согласно данным Росстата, по состоянию на 1 января 2021 года численность населения Сахалинской области составила 485,6 тысячи человек. Таким образом, без электроснабжения остались почти все жители региона.

По информации Минэнерго, на подстанции Южно-Сахалинская (ПАО «Сахалинэнерго») действием защит перестали функционировать 1 и 2 секции шин.

Без света остались Южный и Северный энергорайоны Сахалинской области, мощность отключенных потребителей составляет около 300 МВт. Уточняется, что электроснабжение остается в изолированном Охинском энергорайоне.

В настоящее время специалисты занимаются восстановительными работами.

«Южно-Сахалинская ТЭЦ-1, которая разгрузилась с 225 МВт до нуля без потери собственных нужд, начала набирать нагрузку. Ориентировочный срок восстановления составляет два часа», — говорится в сообщении.

Подстанции «Южно-Сахалинская» — основная узловая подстанция, которая обеспечивает выдачу электроэнергии от Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 в районы острова.

В марте около 70 тысяч жителей Дахадаевского и Кайтагского районов Дагестана остались без света из-за аварийного отключения.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.