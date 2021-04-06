Песков: если Навальный действительно болен, должное лечение обеспечат

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если Алексей Навальный действительно болен, должное лечение ему обеспечат.

«Мы видим информацию, что этот конкретный заключенный помещен в лечебное учреждение или не помещен, но это является прерогативой ФСИН, там все мероприятия проводятся. Существуют правила об обращении с заключенными, которые заболели», — сказал Песков.

Он уточнил, что об особенных условиях для одного осужденного речи идти не может.

Накануне стало известно, что Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 2 Владимирской области, переведен в медико-санитарную часть из-за симптомов ОРЗ. У него взяли все анализы, в том числе тест на коронавирус.

25 марта ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону сообщил, что отбывающему наказание в колонии во Владимирской области Алексею Навальному провели плановое медобследование.