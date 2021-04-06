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Общество. Новости

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями промышленной отрасли Алтайского края в Барнауле, 2 марта 2021 года Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями промышленной отрасли Алтайского края в Барнауле, 2 марта 2021 года

Мишустин: нельзя допустить начало третьей волны коронавируса

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С целью предотвращения третьей волны коронавируса в России премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой совместно с Роскомнадзором подготовить и предложить 9 апреля дополнительные меры защиты россиян от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Глава кабмина подчеркнул, что важно не допустить в России начала третьей волны коронавируса, как это случилось в других странах.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной несколько недель подряд, но мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии», — заявил Мишустин.

Он напомнил, что за рубежом снова растет заболеваемость, выявляют рекордное число больных. Как заявил Мишустин, несмотря на то, что ситуация с распространением COVID-19 в России стабильна и проходит без скачков, дальнейшего снижения заболеваемости не происходит. В заключение, он добавил, что важно продолжать соблюдать меры предосторожности.

Как стало известно ранее, за минувшие сутки в России выявили 8 328 случаев коронавирусной инфекции.

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