Госдума приняла закон о приоритете зачисления в вузы детей правоохранителей

Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 6 апреля, приняла закон, который предоставляет детям сотрудников Росгвардии и МВД право зачисления в вузы, находящиеся в ведении этих ведомств. Об этом сообщает РИА «Новости».

Авторами инициативы выступили главы думских комитетов по информполитике Александр Хинштейн, по образованию и науке Вячеслав Никонов и по безопасности Василий Пискарев.

Отмечается, что речь идет о детях сотрудников органов внутренних дел, детях россиян, проходящих службу по контракту в войсках нацгвардии 20 и более лет, а также детях бывших сотрудников, уволенных со службы в указанных органах и имеющих стаж службы 20 и более лет.

Согласно документу, приоритет при поступлении в вузы отдается детям бывших сотрудников, которые покинули указанные органы в силу достижения определенного возраста, а также по выслуге лет, дающей право на получение пенсии, по состоянию здоровья, в связи с болезнью либо в связи с сокращением должности и имеющих стаж службы 20 лет и более.

Кроме того, приоритет при поступлении дети правоохранителей могут получить благодаря успешной сдаче вступительных испытаний.