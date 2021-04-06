Токаев привился «Спутником V»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил во вторник, 6 апреля, пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook.

Отмечается, что глава государства привился препаратом, который создали на Карагандинском фармацевтическом заводе.

По словам Уали, после вакцинации самочувствие у Токаева хорошее. Никаких побочных эффектов у него нет.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

Ранее «Спутником V» также привились глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди, российский телеведущий Владимир Познер, глава МИД Венгрии Петер Сийярто, президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие.

Российский лидер Владимир Путин также получил вакцину от коронавируса, однако, не сообщалось, какую именно.