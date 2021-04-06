Экс-глава Белгазпромбанка Бабарико отказался давать показания в суде

Бывший председатель правления ОАО «Белгазпромбанк» и экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико заявил 6 апреля в суде, что отказывается давать показания на процессе и отвечать на вопросы участников заседания на этапе допроса. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что достаточно много сказал по сути предъявленных ему обвинений.

В конце марта сообщалось, что штаб Бабарико заявил о создании новой партии под названием «Вместе».

В ноябре 2020 года бывшему председателю правления ОАО «Белгазпромбанк» Виктору Бабарико предъявили обвинение во взятках в особо крупном размере и отмывании денег, полученных преступным путем.

В декабре прошлого года политолог Юрий Воскресенский сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко якобы предлагал Бабарико «вернуть украденное» для освобождения из СИЗО. При этом Бабарико, в свою очередь, заявил тогда главе государства, что эта информация не соответствует действительности и он ничего не присваивал.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.