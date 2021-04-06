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Общество. Новости

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Адвокаты обжаловали арест главного нефролога Петербурга по делу об убийстве

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Сторона защиты главного внештатного специалиста-нефролога Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Александра Земченкова, который обвиняется в убийстве своей супруги, обжаловала решение о заключении его под стражу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на его адвоката Михаила Иванова.

Юрист отметил, что защита не согласна с вынесенным решением Октябрьского районного суда города. «Полагаем, что мера пресечения могла быть мягче», — сказал Иванов.

Как сообщалось, преступление было совершено в феврале 2010 года. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту убийства, возбужденное 24 марта 2010 года из-за пропажи матери троих детей, которая работала врачом в одном из роддомов. В Следственном комитете сообщали, что 9 декабря 2020 года к председателю СК РФ Александру Бастрыкину обратился отец женщины. После этого председатель СК поручил выяснить все обстоятельства преступления.

В результате опроса новых свидетелей, с использованием старых показаний, установлено, что в указанный обвиняемым день потерпевшая не выходила из дома. СК дополняет, что 60-летний муж убитой был допрошен с применением полиграфа. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Земченков уже дал следователям признательные показания.

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