«Скопинскому маньяку» запретят общение с журналистами

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов заявил, что ему запретят общение с прессой. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Мохова, запрет на общение с журналистами будет включен в число ранее установленных административных ограничений в его отношении.

«Сказали все уже, запретят», – рассказал «скопинский маньяк».

В конце марта текущего года полиция обратилась в Скопинский районный суд Рязанской области с иском о дополнении административных ограничений, наложенных на Мохова. На заседание, которое должно было пройти 6 апреля, Мохов не явился. Рассмотрение иска было отложено на 15 апреля.

В 2004 году Скопинский районный суд приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима за насилие и издевательства над двумя девушками в бункере, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

После освобождения Мохов дал интервью Ксении Собчак, в котором, в числе прочего, заявил о своих чувствах к одной из жертв Екатерине Мартыновой и выразил желание «помочь» зачать детей второй жертве Елене Самохиной.