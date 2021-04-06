Женщина приготовила еду на Вечном огне в подмосковном Пушкино

Полиция разыскивает женщину, которая готовила еду на Вечном огне в подмосковном городе Пушкино. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяну Петрову.

Ранее в сети появилось видео, на котором женщина готовит на сковороде блюдо на Вечном огне, расположенном возле мемориала «Скорбящая мать» в центре города.

По словам Петровой, по данному ролику, размещенному в интернете, уже осуществляется проверка.

Она отметила, что сотрудники правоохранительных органов принимают меры «к установлению, розыску и задержанию правонарушительницы».

Как рассказала агентству представитель Мособлпрокуратуры Наталия Григорьева, прокуратура Подмосковья также начала проверку обстоятельств осквернения мемориала «Вечный огонь» в Пушкино. Она указала, что во время проверки, проведение которой было поручено Пушкинской прокуратуре, будут выяснены причины и обстоятельства случившегося.

Накануне стало известно, что уголовное дело было возбуждено в отношении мужчины, прикурившего сигарету от Вечного огня в Волгограде. Согласно информации МВД, 4 апреля мужчина в нетрезвом виде прикурил сигарету на братской могиле на Аллее Героев в Центральном районе города.