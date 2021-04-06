Адвокат рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом

Адвокат Андрей Князев, представляющий интересы потерпевшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом Марии Артемовой, рассказал о состоянии своей клиентки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Юрист со ссылкой на супруга пострадавшей сообщил, что состояние здоровья женщины улучшилось. «Был консилиум врачей», — сказал Князев.

Как передает агентство, у Артемовой при госпитализации была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, разрывы внутренних органов, открытые переломы ног и перелом таза.

Пять легковых автомобилей столкнулись на Садовом кольце в Москве. Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, на внешней стороне кольца, автомобили столкнулись при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся с четырьмя машинами. На месте происшествия обнаружен блогер Эдвард Бил. По сообщениям СМИ, в момент аварии он находился за рулем.

Сам блогер заявлял, что не был за рулем транспортного средства, а прибыл на место ДТП, чтобы разобраться в произошедшем. По его словам, машиной управлял его друг, при этом молодой человек не знает, где его знакомый находится в настоящее время. В отношении Била было возбуждено уголовное дело. При этом анализы не выявили следов алкоголя в его крови.