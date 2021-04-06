В Екатеринбурге зафиксировали первый случай заражения британским штаммом COVID-19

В ФБУН «Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии» Роспотребнадзора выявили первый случай заражения британским штаммом коронавируса в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В одной пробе от заболевшей новой коронавирусной инфекцией жительницы Екатеринбурга выявлены мутации, характерные для британского геноварианта. Заболевшая вернулась в Екатеринбург из Турции в конце марта. В настоящее время женщина госпитализирована в мельцеровский бокс инфекционного отделения МАУ ГКБ №40 по эпидпоказаниям», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на данный момент уже установлен круг контактных лиц заболевшей, а вся необходимая информация направлена в территориальные отделы управления Роспотребнадзора, чтобы в дальнейшем были проведены противоэпидемические мероприятия и лабораторное обследование.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что на территории России специалисты выявили 103 случая заражения британским штаммом коронавируса и 10 — африканским.