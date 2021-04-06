Обвиняемый в убийстве жены уволен с должности главного нефролога Петербурга

Главный врач-нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, который обвиняется в убийстве супруги в 2010 году, был снят с должности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя городского комитета по здравоохранению.

Как рассказал собеседник агентства, медик был освобожден от занимаемой им должности на основании личного заявления, которое было подано им в комитет по здравоохранению.

«Новый главный специалист на его место будет назначен в ближайшее время», — добавил он.

Ранее сообщалось, что следователи расследуют уголовное дело об убийстве, возбужденное 24 марта 2010 года из-за пропажи матери троих детей, которая работала врачом в одном из роддомов. В Следственном комитете сообщили, что 9 декабря 2020 года к председателю СК РФ Александру Бастрыкину обратился отец женщины. После этого председателем СК было поручено выяснить все обстоятельства преступления.

В результате опроса новых свидетелей, с использованием старых показаний, установлено, что в указанный обвиняемым день потерпевшая не выходила из дома. Обвинение убийстве было предъявлено ее 60-летнему супругу Александру Земченкову, суд арестовал его до 27 апреля. Адвокаты обжаловали арест.