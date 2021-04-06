Украина заключила договор с Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев — мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer», — отметил он.

По словам Зеленского, все это было тяжело сделать, однако благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой 8 февраля, в ходе которого он пообещал, что «сделает все возможное и невозможное», все получилось.

«Выражаем благодарность доктору Альберту Бурле и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время», — добавили в пресс-службе президента.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что в дальнейшем сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет расширяться и продолжаться.

Ранее главный украинский санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Украина получила подтверждение о поставке 1 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech.