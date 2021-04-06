ЕР отстояла льготы для работавших в «красных зонах» абитуриентов

«Единая Россия» отстояла льготы для абитуриентов, работавших в «красных зонах», в результате чего им сохранят дополнительные баллы при поступлении в ординатуру, говорится в сообщении партии, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» во вторник, 6 апреля.

Так, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак уже обсудил этот вопрос с главой Минздрава Михаилом Мурашко и направил соответствующее обращение о сохранении льгот премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Решение отменить льготы при поступлении в ординатуру для волонтеров считаю ошибкой. Мы [с главой Минздрава] договорились, что соответствующий приказ будет отменен, а льготы — сохранены», — подчеркнул секретарь генсовета партии.

Турчак отметил, что в «Единой России» с глубоким уважением относятся к тем, кто боролся и борется с COVID-19 в «красных зонах».

«Они заслужили эти дополнительные баллы при поступлении в медвузы, их нельзя обнулять вот так, задним числом. Это несправедливо и будет исправлено», — убежден Турчак.

Как известно, согласно приказу Минздрава в 2020 году поступающим в ординатуру волонтерам начислялось 30 баллов за работу в течение как минимум 30 дней в «красных зонах» ковидных госпиталей.

Таким образом у поступающих, имевших непосредственный опыт помощи людям с коронавирусной инфекцией, были преференции при поступлении в 2020/2021 учебном году.