Задержана женщина, готовившая еду на Вечном огне в Подмосковье

Женщина, готовившая еду на Вечном огне в городе Пушкино Московской области, задержана. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу пресс-службы регионального управления Министерства внутренних дел (МВД) России Татьяну Петрову.

«Задержана женщина, которая у мемориала «Скорбящая мать», расположенного в центре города Пушкино, занималась приготовлением пищи на Вечном огне», — рассказала представитель ведомства.

По словам Петровой, была задержана жительница подмосковного Красноармейска 1956 года рождения. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Ранее в сети было опубликовано видео, на котором женщина готовит на сковороде блюдо на Вечном огне, расположенном возле мемориала «Скорбящая мать» в центре города Пушкино. После появления записи полиция начала поиски нарушительницы. Прокуратура Подмосковья также начала проверку обстоятельств осквернения мемориала.