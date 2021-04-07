Калифорния может снять ряд ограничений, введенных на фоне COVID-19

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом назвал сроки снятия ряда ограничительных мер на территории штата, которые были введены на фоне продолжающейся пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, ожидается, что все ограничения для бизнеса, могут быть сняты к 15 июня. При этом губернатор подчеркнул, что это возможно при соблюдении гражданами правил ношения масок. По его словам, жители штата должны руководствоваться «здравым мерам по снижению рисков» распространения заболевания.

«Теперь мы можем начать планировать нашу жизнь после пандемии, <...> свет в конце этого туннеля никогда не был ярче», — сказал Ньюсом.

Он добавил, что проведение масштабных мероприятий с участием большого количества людей в закрытом помещение будет разрешено на условиях тестирования на коронавирус его участников.

Кроме того, губернатор штата обратил внимание, что у властей сохраняется «возможность пересмотреть дату 15 июня, если это необходимо».

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