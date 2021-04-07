В МВД рассказали о возможных изменениях в паспортах россиян

В МВД раскрыли подробности законопроекта, принятие которого избавит россиян от необходимости заменять паспорт. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что если п

предложенная инициатива о внесении изменений на последнюю страницу документа будет принята, то замена паспортов перестанет осуществляться в обязательном порядке. Этот проект был ранее анонсирован МВД.

Так, действующим законодательством предусмотрены замены паспортов граждан России в 20 и 45 лет.

Согласно представленной ведомством информации, проектируемые изменения устанавливают, что документ гражданина считается действительным до его замены, но не позднее 30 дней после достижения гражданином 20 и 45 лет.

Ранее стало известно, что срок действия истекшего паспорта РФ могут продлить на месяц.