В Москве в среду ожидается до +11°С

В Москве в среду, 7 апреля, ожидается облачная погода, а также небольшие дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух в столице прогреется до +9°С — +11°С. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 6 — 11 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до +2°С — +4°С. Порывы ветра усилятся до 7 — 12 м/с, кроме того, ожидается выпадение осадков в виде мокрого снега.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.