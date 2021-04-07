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Общество. Новости

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На Украине зафиксирован рекорд по количеству смертей из-за коронавируса

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На Украине зафиксирован новый рекорд количества смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, сообщает Reuters со ссылкой на главу украинского минздрава Максима Степанова.

За последние 24 часа зарегистрирована смерть 481 человека, что превышает предыдущий антирекорд в 433 летальных исхода, зафиксированный в прошедшую пятницу, 2 апреля.

Степанов сообщил, что за прошедший день зарегистрированы 15 415 новых случаев заражения, всего с начала пандемии на Украине заболели 1 784 579 человек, умерли 35 498.

Ранее число смертей от коронавируса на Украине превысило 35 тыс.

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