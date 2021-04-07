В Иркутске обнаружена свалка человеческих останков

В иркутском микрорайоне Ново-Ленино обнаружили свалку отдельных частей тела на территории промышленной базы, сообщает местный телеканал «Вести — Иркутск».

Местные жители подали заявление в полицию после того, как из контейнеров, которые привозились на свалку каждые два дня, стала вытекать и растекаться в лужи кровь.

По данным источника, эту свалку организовали несколько иркутских медучреждений, которые складируют здесь «медицинские отходы класса Б». К ним относятся ампутированные руки и ноги, органы и ткани, удаленные после операций. Сложенные в контейнеры останки далее должны отправляться для утилизации в специальную печь.

Человеческие останки, которые хранятся без надлежащего ухода, могут превратиться в источник разноса различных инфекционных заболеваний, в том числе — коронавируса.

Местное управление Роспотребнадзора сообщает, что они пока не получали жалоб на компанию-утилизатора, но проведут проверку совместно с районной прокуратурой.

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