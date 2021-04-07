Тест Навального на коронавирус оказался отрицательным

Тест на коронавирусную инфекцию Алексея Навального оказался отрицательным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Ольгу Михайлову.

Она отметила, что у Навального также взяли повторный тест, результаты которого пока не известны.

5 апреля Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии №2 Владимирской области, был переведен в медико-санитарную часть из-за симптомов ОРЗ.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если Алексей Навальный действительно болен, должное лечение ему обеспечат. Он уточнил, что об особенных условиях для одного осужденного речи идти не может.

2 февраля суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» из-за многочисленных нарушений. Условное наказание было заменено на 3,5 года реального срока в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста.