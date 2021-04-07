СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели одного подростка и ранения еще одного в результате подрыва на минах, установленных украинскими силовиками, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

«Главным следственным управлением СК возбуждены еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»), в связи с противоправными действиями украинских силовиков», — сообщила Петренко.

Следствие утверждает, что украинские военнослужащие и другие силовики активно минируют гражданскую инфраструктуру в Донбассе. Во вторник, 6 апреля, из-за подрыва одной из таких мин в районе улицы Набережной, в поселке Славяносербск, пострадали двое местных жителей.

17-летний подросток погиб, а еще один 16-летний подросток получил ранения.

Ранее миссия ОБСЕ подтвердила гибель пятилетнего ребенка в Донбассе вследствие обстрелов со стороны украинских силовиков.