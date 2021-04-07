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Общество. Новости

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Денис Паслер Денис Паслер

Паслер сообщил о заключении первого в РФ концессионного соглашения в сфере первичной медпомощи

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил о заключении первого в России концессионного соглашения в сфере первичной медико-санитарной помощи.

«Это первый для региона опыт концессии в здравоохранении.

Инвестор готов вложить более 170 миллионов рублей в создание новой поликлиники в районе Малой земли в Оренбурге, которая будет обслуживать более 37 тысяч жителей. Подчеркиваю – для людей помощь будет бесплатной, по полисам ОМС.

ООО «Медицинская инвестиционная группа проведет модернизацию очередного проблемного долгостроя в городе – здания бывшей гостиницы «Баку». Объект можно быстро и эффективно запустить в работу, причем без вложения бюджетных средств. Альтернативным решением могло стать строительство новой поликлиники – это 600-700 млн рублей из областного бюджета.

Теперь эти средства можно направить на модернизацию первичного звена здравоохранения в сельских районах.
Работы на проезде Нижнем в Оренбурге займут больше года. В результате оренбуржцы получат современную поликлинику.

Договор заключаем на 15 лет, после этого регион сможет продлить концессию или забрать уже готовый объект в государственную систему здравоохранения», — сообщил губернатор в своем инстаграме.

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