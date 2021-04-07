Премьер-министр Баварии подписал меморандум о намерении закупить «Спутник V»

Премьер-министр федеральной земли Бавария (в составе ФРГ) Маркус Зёдер заявил, что он заключил меморандум о намерениях с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о намерении закупить и поставить в Баварию 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает РИА «Новости».

До этого Зёдер сообщил, что правительство Баварии заключило с местным производителем соглашение о возможном начале производства «Спутник V» на месте.

«Хочу еще кое-что сказать о «Спутнике». У нас есть меморандум о намерениях с РФПИ, это уполномоченная организация российского правительства по продажам вакцины, которая может производиться в Иллертиссене. В меморандуме мы также зафиксировали, что мы можем ее импортировать, если будет взаимная воля к этому. Условием для этого является, разумеется, регистрация», — заявил Зёдер на пресс-конференции в среду, 7 апреля.

Под регистрацией имеется ввиду одобрения российской вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА). На данном этапе ЕМА проверяет «Спутник V» на соответствие мировым стандартам. По мнению премьер-министра Баварии, первая поставка препарата возможна уже в июле.

«Я бы хотел, чтобы у нас очень скоро появилась эта вакцина, чтобы мы могли ее здесь применять. Я думаю, это правильно и верно, что мы гарантировали для себя такую возможность», — считает Зёдер.

Ранее в Кремле прокомментировали проверку ЕМА вакцины «Спутник V».