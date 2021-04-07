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Общество. Новости

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Глава ДНР Денис Пушилин Глава ДНР Денис Пушилин

Глава ДНР назвал Минские соглашения «вакханалией»

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Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Минские соглашения превратились в вакханалию, так как Украина саботирует работу этой платформы, сообщает РИА «Новости».

«Сейчас это превратилось в некую вакханалию. Украина заблокировала все», — заявил Пушилин на пресс-конференции по случаю седьмой годовщины образования ДНР.

По словам главы ДНР, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне неспокойной. Число обстрелов с начала этого года увеличилось почти вдвое, если сравнивать с последним кварталом 2020. Украинские силовики в конце марта сообщали, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных.

В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.

Ранее Денис Пушилин заявил, что ДНР не намерена начинать войну.

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