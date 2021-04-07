Путин: производство «Спутника V» покрывает внутренние потребности России

Объем производства российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V» сопоставим с потребностью в препарате внутри страны, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Его слова приводит ТАСС.

Российский лидер заявил, что производство вакцины в России «раскручивается», производится достаточно большой объем препарата.

«Объем производства у нас сопоставим с потребностью внутри страны, потому что не все сразу хотят прививаться», – добавил глава государства.

В ходе встречи Путин также пообещал Пашиняну, что Москва обеспечит потребности Армении в вакцине «Спутник V».

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.