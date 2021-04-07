Мединский раскритиковал позицию Токио в отношении советско-японского акта о нейтралитете 1941 года

События, связанные с советско-японским актом о нейтралитете от 13 апреля 1941 года, трактуются официальным Токио так, будто Москва нарушила условия соглашения вероломно и без предупреждения, однако, совершенно не соответствует историческим фактам, заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на круглом столе «К 80-летию подписания Советско-японского пакта о нейтралитете: история и современность» в штаб-квартире Российского военно-исторического общества.

«Оценки этого акта серьёзно сказываются на современных отношениях наших стран и народов. Сейчас в японских учебниках пишут буквально следующее: пишут, что Рузвельт в качестве оплаты за участие СССР в войне против Японии отдал Сталину японские территории Южного Сахалина и острова Курильской гряды. Из-за этого Советский Союз разорвал пакт о нейтралитете и напал на Японию», — заявил Мединский.

Недавно, по его словам, в Японии появились также неожиданные поправки к учебным материалам по инициативе Министерства образования и науки Японии.

«Всё это очень печально, потому что это эмоции. Но есть факты. Факты не позволяют нам согласиться с утверждением японской стороны, что вступление в войну СССР в августе 1945 года было неожиданным. Это неправда», — указал помощник президента.

«Факты говорят о том, что правительство Японии прекрасно знало о Ялтинских соглашениях и о намерении Советского Союза поддержать военным образом союзников, если Япония до этого момента не пректатит военные действия», — подчеркнул он.

Чтобы подтвердить это намерение, продолжил Мединский, советское правительство честно денонсировало 5 апреля 1945 года пакт с Японией о нейтралитете, который был заключён 80 лет назад, 13 апреля 1941 года.

«Американская пресса тут же комментировала советское заявление: тон советского комиссара по иностранным делам подразумевал, что СССР вскоре начнёт войну с Японией. Это был недвусмысленный дипломатический политический жест», — цитирует его агентство Регнум.

«Хотя, памятуя о том, как в своё время Япония напала на Российскую империю без объявления войны под покровом ночи, памятуя о том, как в декабре 1941 года японцы атаковали наши союзников-американцев в Пёрл-Харборе… там ни о каком объявлении войны не шло. Но мы соблюдали кодекс чести» — подчеркнул Мединский.